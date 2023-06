Comparte

El periodista Ignacio Gutiérrez fue el nuevo invitado al programa de Fran Sfeir, «Sin Culpa», en donde repasó el complejo episodio que vivió la pareja de Ítalo Passalacqua, tras el accidente que sufrió el opinólogo.

Cabe recordar que la situación se vivió el año 2014, donde el ex «SQP» experimentó un accidente automovilístico, que le dejó una serie de secuelas.

En aquel entonces, la mayoría del dinero de la pareja los recibía Ítalo, ya que la hospitalización de este choque le generó el no pago de su remuneración, por el pago que había realizado.

Fue en este sentido donde Nacho Gutiérrez sostuvo que Patricio Herrera, la pareja del opinólogo, enfrentó duros momentos.

«No tenía plata para comer»

«Voy saliendo del canal y me encontré con una persona que yo no reconocí, y se me acerca una persona y me dice: ‘Yo soy el Pato, soy la pareja de Ítalo’», inició comentando el periodista.

Luego continuó: «Resulta que como Ítalo tenía una razón social distinta (de pago de sueldo), no le estaban depositando«.

«Él era un apasionado por su familia, y en ese minuto entré al canal con el Pato, hablar con uno de los gerentes y quien amablemente logró destrabar el hecho. Pero el Pato no tenía plata para comer«, afirmó.

Tras esto, Gutiérrez compartió una reflexión sobre una situación similar con su pareja, luego de que no pudiera tomar decisiones cuando fue víctima de un accidente, a pesar de que mantenían 10 años de relación, lo que los llevó a contraer matrimonio.

«La razón de casarnos no fue romántica, fue un tema legal. Porque por un tema X, Rodrigo terminó en la clínica, y a mí me dijeron bueno hay que hacer unos exámenes, y me dicen: ‘Usted no puede firmar‘», rememoró.