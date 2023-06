Comparte

«Pucha 🙁 me decepcioné, un poco desafinada». Ese comentario le llegó al perfil de Instagram de Trinidad Riveros, más conocida por su nombre artístico, Princesa Alba.

La fanática se refería a la presentación que dio la artista urbana en los Premios Pulsar el pasado domingo, en donde cantó un cover de Súpernova junto a ellas, Constanza Lewin y Constanza Lüer.

«Tú y yo», la canción que interpretaron, sin bien era una sorpresa en el show, no salió del todo bien. Y así mismo lo reconoció la misma Princesa Alba, quien le respondió a la seguidora.

«Sí, no me voy a hacer la lesa verdad. Desafiné harto en ‘Tú y yo’, es difícil esa canción y los nervios de salir en la tele me jugaron una mala pasada«, aclaró la cantante.

«Les pido perdón porque quería demostrar el trabajo de los ensayos, pero bueno, a seguir en clases de canto. Esto es lo que amo y quedé feliz con como me salieron mis canciones propias», agregó.

Junto a ello, Riveros adjuntó un video de la presentación con el grupo insigne de los 2000. «Les dejo el pedazo donde ya me afirmé un poquito más», escribió.

