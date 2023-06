Comparte

Impacto generó la muerte de una pequeña lactante en San Antonio, bebé que perdió la vida debido a las crisis de las camas UCI pediátricas, que se experimenta a nivel nacional debido a los virus respiratorios.

Quien no quedó indiferente a este hecho, fue la actriz Begoña Basuari, quien a través de las redes sociales envió un duro mensaje.

«A los honorables senadores, alcaldes, diputados y mundo político en general, que se pasean por los matinales«, inició comentando.

Luego continuo: «La pequeña de 2 meses que murió por no tener acceso oportuno a tratamiento, no es el caso que les permite hacer política e instalar su discurso, no es ‘la guagua muerta’, se llama Mia y no es el eslogan de tu próxima campaña«.

Finalmente, la ex «Mucho Gusto», cerró: «Un poquito de pudor por favor. Respeto por el dolor de esa familia«.

Aquí puedes ver la publicación que compartió: