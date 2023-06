Comparte

En el último episodio del programa Sin Editar de Pamela Díaz, la animadora recorrió parte de los pasillos de Televisión Nacional y cruzó palabras con diferentes rostros.

Una de ellas fue Ivette Vergara, con quien forjó una íntima conversación y recordó diferentes momentos de su vida.

En un comienzo “la fiera” la llenó de elogios por su figura física y hasta la comparó con Jennifer López y le dijo “eres morena, guapa y tienes el poto como ella”.

Sin embargo, fue en ese momento cuando Vergara recordó el bullying que recibió en su adolescencia por su apariencia física y comentó que su figura “siempre fue mi tema, porque ahora me gusta, pero cuando chica no me gustaba”.

“Este cuerpito, que es todo mío, ahora me gusta, ahora me reconcilié con él, pero cuando tenía 12, 13 años…”, reveló la periodista.

Finalmente, concluyó con lo siguiente: “yo soy potona, soy tutona, entonces me decían la ‘alcachofa’, así como lo más suave que me decían”.

