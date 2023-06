Comparte

Este martes, Catalina Pulido abordó el estado de salud de su compañera y amiga, Patricia Maldonado, luego de que sufriera un accidente automovilístico el pasado 9 de junio.

En el programa «Las Indomables», que conduce justamente con Maldonado, la animadora informó que su compañera se recuperará durante esta semana y que estará acompañada de su familia.

«Déjame contarle a a gente, la Paty está bien. Ya dijimos ayer, se va a tomar toda esta semana de vacaciones por razones obvias», expresó Pulido en el espacio que se transmite a través de YouTube.

Tras esto, recordó cuando ella pasó por una situación similar. «Una vez también me fui contra un árbol hace mucho tiempo atrás y uno queda, no solamente quedas molido, a pesar de que no te pase nada, sino que uno queda con una angustia y una cosa que uno necesita que te apapachen, que te regaloneen», sostuvo.

«Ella quiere estar con su familia y se lo merece. Déjenla esta semana descansar. Está regio, no como algunos tabloides que sacan palabras…», continuó señalando la comunicadora.

Además, aclaró que «no es que nosotros no queramos hablar, es que creemos que en realidad ella es la más erudita para poder dar su propio testimonio».

«Tendríamos que ser muy patudos para ser voceros, cuando queremos que ella cuente. Yo sé los detalles, por supuesto, pero yo no soy sapa», puntualizó finalmente.

Revisa el momento acá: