Comparte

Han pasado unos días desde el grave accidente que sufrió Patricia Maldonado, el cual se produjo mientras conducía su vehículo por la Ruta 68.

En medio de las lluvias que caían en la capital, la opinóloga perdió el control del automóvil y volcó, lo que la dejó con múltiples lesiones.

Ahora, en conversación con el programa «Sígueme y te Sigo«, entregó más detalles: «Estoy bien, nada de gravedad, pero el dolor que tengo en el cuerpo te lo encargo. La espalda, el cuello, la parte de los riñones».

Tras esto, y aludiendo a su pérdida de control del vehículo, afirmó que ella es «sumamente respetuosa para manejar, no soy violenta, no me gusta la velocidad. Si viene un camión, le hago el quite, porque siempre va a tener la garantía, no yo».

¿A qué velocidad iba Patricia Maldonado?

Luego reveló a qué velocidad iba al momento del accidente: «A 110 km/h más o menos, que es normal para mí, que me voy todos los días a esa velocidad, 110, 120«.

Finalmente, relató que este episodio la forzó a reflexionar: «Bajar un cambio, porque creo que estoy trabajando demasiado».

«Empecé a apurar mucho los proyectos…»

«Tengo 72 años, vengo de vuelta, entonces quiero concretar mis sueños, proyectos. No sé cuánto voy a vivir, un año más, dos», repasó.

Por último, expresó: «No quiero estar sentada como una vieja de mierda esperando la carroza, no. Quiero concretar, y por esa razón, tal vez, empecé a apurar mucho los proyectos».