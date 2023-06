Comparte

En un nuevo episodio de «Tal Cual», la animadora Raquel Argandoña se encontró junto a su colega José Miguel Viñuela, y la panelista Francisca Merino, donde repasaron el accidente de tránsito que experimentó Patricia Maldonado.

Recordemos que la ex «Mucho Gusto» volcó su vehículo mientras se desplazaba por la Ruya 68, lo que la dejó con múltiples hematomas y heridas corporales y faciales.

Fue en este contexto, donde José Miguel Viñuela reveló que la primera persona que Patricia Maldonado contactó tras su accidente, fue a Raquel Argandoña, debido a su rápida capacidad de reacción.

Fue en este sentido, donde la animadora recordó que, debido a esta cualidad, no alcanzó a despedirse de su madre, Eliana de la Fuente, en mayo 2021.

«No la pude abrazar cuando….»

«Por lo mismo, el día que mi mamá se sintió mal, yo no me pude alcanzar a despedir de mi mamá, porque yo me adelanté con una amiga a abrir todos los antecedentes en la clínica, los papeles y todo, entonces cuando llegara mi mamá que se metiera inmediatamente al box», inició revelando Argandoña en el set.

Luego continuó: «Y no me alcancé a despedir, se despidió mi hermana, pero yo, claro, tengo ese cargo de conciencia de que no la pude abrazar cuando ella estaba un poquitito consciente, sino que abrí el camino».

Tras esto, Argandoña relató que se cuestionó un tiempo por su decisión, aunque luego sostuvo que «en todo caso, entró justo y recibió las atenciones que nosotros queríamos».

«Después lloro, yo primero actuó y después lloro. Hay gente que tiene esa habilidad«, reflexionó, mientras que Pancha Merino halagó su capacidad.