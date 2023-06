Comparte

Alberto Plaza se vio enfrascado en una polémica luego de su show en el Movistar Arena, ya que por error hizo retuit en Twitter a una foto que, supuestamente, era de su concierto, pero resultó ser una del grupo Sin Bandera.

En conversación con «Conectados» con Agricultura, el artista aclaró lo que pasó.

«Es muy frecuente que uno cuando ve publicaciones… por ejemplo, esta persona que publicó una foto del público que salía harta gente y me dijo ‘felicitaciones, Alberto, por el concierto, qué se yo, qué lindo’. Yo hago una respuesta con retuit y le pongo ‘muchas gracias, fue súper emocionante’«, partió diciendo.

«Tengo tan mala suerte que el concierto no era el mío, era el de Sin Bandera. Yo después me fijé que sale un poco del escenario, pero yo había visto el público a grosso modo», señaló.

«Yo no voy a ser tan gil para retuitear que un concierto que no es mío, siendo que mi concierto estaba lleno de gente, estaba precioso, miles de celulares prendidos», dijo el cantante.

«Esto fue absolutamente involuntario, no me fijé que era mío«, aclaró.

De todos modos, el músico decidió ver el lado bueno de todo esto. «Me sirvió para salir en diarios que no salgo nunca y en radios que no me llaman jamás, que están preocupados de dañar. Ese es su propósito, esa es su actividad. A mí me hicieron daño, porque me han funado con fuerza, pero esto solo me sirve para salir adelante«, concluyó.