Toda una polémica generaron los dichos de Daniella Chávez, quien reveló que el ex «Número 1», Marcelo ‘Chino’ Ríos, le habría enviado una propuesta sexual.

Fue en TikTok donde la conejita Playboy compartió un audio del mensaje que le envió el extenista. «¡Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista! Jaja Pobre!”, afirmó de inicio.

Luego continuó: «Cuando creen que con dinero pueden tener todo y no sabe que me va muy bien en la vida y no necesito acostarme con idiotas«.

Por otro lado, Ríos habría expresado en el audio: «Yo te doy una entrevista a ti, te cuento todo lo que está pasando, hacemos mierda a Israel, a todos los hue…, porque tengo tanta huea de todos estos saco… Pero tú me das una noche contigo, los dos solos, donde tu quieras, te invito a cualquier lugar del mundo, los dos solos… ¿Te tinca o no? Cuéntame».

La versión de ‘Chino’ Ríos.

Ahora fue la periodista de «Zona de Estrellas», Cecilia Gutiérrez, quien afirmó que el extenista se contactó con ella, con el fin de entregar su versión sobre lo sucedido.

En primera instancia, se verificó la veracidad del audio: «Me dice que efectivamente él le dijo lo que aparece grabado, el audio es de él, es real«.

Luego Gutiérrez continuó: «Marcelo dice que en ningún momento la trató de prostituta, que nunca ocupó esa palabra, que no le ofreció dinero, un pago ni le preguntó si cobraba o no, nunca hubo un atisbo de tratarla de prostituta».

La comunicadora además señala que Ríos le habría enviado «los mensajes donde ella le dice: ‘Te voy a funar’, y él le responde: ‘Yo sé que no eres prostituta, si te dije eso, es en onda chiste, te pido perdón. Yo nunca he hablado mal de ti«.

Finalmente Gutiérrez señala: «Lo que dice Marcelo es que este mensaje es antiguo, que él estaba separado en esa época de Paula Pavic. Ellos están muy bien por estos días, están arreglando sus diferencias, y que le parece que esta es una funa por querer hacerle daño, y que no tiene otro fin».