La diputada Camila Flores (RN) criticó la decisión de Catalina Pérez (RD) de suspender su participación como vicepresidenta de la Cámara Baja.

«La figura de la suspensión no existe jurídicamente, por lo tanto aquí nos están tratando de pasar gato por liebre. Aquí se renuncia o se mantiene pero nadie puede suspender su participación dentro de la mesa. Me parece que es irresponsable de parte de ella, y espero que la diputada tenga el coraje de reconocer que aquí existe una situación fraudulenta».

«Me parece que no se debió haber bajado la censura de la mesa, porque no existe la figura de suspensión, por lo tanto acá se debió perseverar en esta misma, haber presentado la censura y haber sacado a Catalina Peréz, ya que no quiere salir por su voluntad», agregó.

“La verdad es que nos parece impresentable la actitud de la diputada Pérez, de utilizar su género femenino para victimizarse frente a una situación, que sin duda alguna es gravísima y queremos invitarla a que reconozca sus errores, cuando alguien de la derecha comete una situación que equivale reconocer un error se hace», dijo Flores.

«Al diputado Miguel Mellado la semana pasada el oficialismo estaba descarnadamente atacándolo, hoy día cuando sale una persona de sus filas no son capaces de pedir disculpas, que se reconozca un error y la diputada se victimiza en su género», comparó la legisladora.

«Ya basta de ese tipo de situaciones, de tratar de utilizar una muletilla que en la izquierda usan permanentemente, en esto hay que ser valiente y bien mujer para reconocer cuando uno se equivoca y ponerle ‘el pecho a las balas'», concluyó.