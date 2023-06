Comparte

El pasado domingo se celebró el Día del Padre, motivo por el cual fueron múltiples los famosos que lo celebraron con sus progenitores, o enviaron especiales saludos a través de las redes sociales.

Una de estas fue Kel Calderón, quien le dedicó especiales palabras a su padre, el abogado Hernán Calderón, con quien habría tenido un especial día junto a él.

Una especial salida, con almuerzo incluido, fue lo que mostró la influencer en la publicación en las redes, imágenes que fueron acompañadas de un tierno texto.

«Apareciendo tarde porque pase todo el día fuera del cel aprovechando y regaloneando con mi papá que lo amo mas que a nada en el mundo«, inició escribiendo la influencer.

Luego continuó: «Los que han pasado algún susto o han estado a punto de no tenerlos más me entienden cuando digo que no existen días más ricos (…) Siempre juntos papito mio, Feliz dia»

Por último, expresó: «Mucho amor para todos los papás que celebraron hoy su dia. Y un abrazo apretado a los que ya no tienen al suyo o por cualquier motivo lo tienen lejos«.

Las críticas a Kel Calderón

Sin embargo, esta publicación recibió inesperadas críticas por parte de los cibernatuas, quienes no arremetieron contra el mensaje de Kel a su padre, sino que apuntaron a la ausencia de un mensaje de este tono, a su madre, Raquel Argandoña.

«Tu madre te dio la vida, te tuvo 9 meses en su vientre y también estuvo a punto de morir y el día de la madre no vi ningún mensaje hacia ella!«, «Verdad que él solo te trajo al mundo» y «Y para el dia de tu madre, tambien pasaste todo el dia con ella, supongo?«, fueron algunos de los mensajes que se dejaron leer en la publicación.