El pasado lunes se emitió el segundo capítulo del reality «Gran Hermano» de CHV, donde la participante Mónica Ramos relató cuál fue la reacción de su esposo, luego de que le contó que había sido seleccionada para este programa de telerrealidad.

La situación se dio durante la cena de los 18 participantes, cuando compartieron la primera noche en la casa.

«Cuando supo que quedé seleccionada, le pegó a una mesa que tengo en un comedor, una patada«, inició comentando, para luego continuar: «Me dijo: ‘¿Cómo se te ocurre participar, vieja ridícula, con el pelo morado?’«.

En esta línea, la participante relató que enfrentó a su marido: «Yo también pesqué fuerza, y le pegué fuerte a la puerta de mi pieza«.

«Le dije: ‘¿Qué te has imaginado?. A mí nadie me manda. Mi padre era el único que me mandaba, y hace años que se murió. Si tú me dice que no, mala suerte nomás. Voy a ir igual«, cerró Ramos.