Natalia Rodríguez más conocida como “Arenita” hizo saber a través de sus redes sociales su punto de vista sobre Chile, puesto que desde el 2018 está radicada en Dinamarca.

La exchica Yingo estaba contestando preguntas de sus seguidores en Instagram y le consultaron lo siguiente: “¿Qué crees que le falta a nuestro país para comenzar a ser como en esos países?”.

Frente a ello, aprovechó de dar su percepción y dijo que “les faltó haber aprobado la Constitución que rechazaron. Y no digo más porque ya no me meto en nada que tenga que ver con política en Chile. Desde que el país eligió Rechazo que ya me desentiendo con todo eso”.

Luego, explicó que no le gusta hablar de política, porque siempre le llegan muchos comentarios de odio, pero enfatizó en que ella no los pesca.

Respecto a su vida actual, ella con su pareja danes, Jens Bach, están esperando a su primer hijo, a quien dará a luz en Europa.

Como habíamos mencionado anteriormente, ella desde el 2018 está en Dinamarca y hace unas horas, sostuvo que no tiene planes de regresar a Chile, por el momento.

Por último, expresó lo siguiente: «quiero que mi hijo nazca acá y tenga su educación acá. Es lo mejor que puedo hacer por él/ella”.

