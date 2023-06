Comparte

Natalia Rodríguez, recordada en el mundo del espectáculo como «Arenita», anunció que está embarazada. La joven, quien actualmente está radicada en Dinamarca, tiene tres meses de gestación.

«Seré mamá, si es que el universo, el dios sol, todo mi cuerpo y todo, lo permite obviamente. Por el momento tengo tres meses de embarazo, probablemente cuando ustedes escuchen este capítulo tenga cuatro, quizás un poco más», anunció Natalia en el primer capítulo de su nuevo podcast “Chao! Me Largué”.

Junto con lo anterior, comentó: «Me lo tenía guardadito porque uno nunca sabe lo que puede pasar, y los primeros tres meses de embarazo son súper complicados. Dicen que hay muchas posibilidades de tener un aborto espontáneo».

Según indicó, esperó para contarlo ya que anteriormente sufrió un embarazo ectópico. «Ahora está el embarazo bien situado en el útero, y todo está bien por el momento», dijo Natalia.

«Feliz, conmocionada, nerviosa, triste, alegre, frustrada. Tengo un mar de emociones, no se los oculto, sobre todo cuando me enteré de esta noticia; no sabía si ponerme feliz cuando vi el test de embarazo», agregó.

Sobre la maternidad

Natalia reveló que al principio sintió un poco de tristeza pese a que fue su decisión convertirse en madre, ya que sabe existirán cambios en su estilo de vida. «Es un proceso en el que vas a dejar de ser tú, una parte de ti muere, ya dejas de ser lo más importante«, destacó.

«Por ese lado es triste que se muera esa parte tuya, estar siempre para ti mismo, sola. Por ejemplo, si me pasa algo, por lo menos me pasa a mí sola, pero en el futuro si me llega a pasar algo en la vida, le va a afectar directamente a mi hijo«, agregó.

«Voy a intentar hacer lo mejor posible que puedo hacer, ahora estoy muy feliz, ya lo asumí en estos tres meses que han pasado. Estoy informándome lo que más puedo. Quiero ser lo mejor que puedo hacer dentro de mis capacidades y posibilidades, entregarle todo lo que no tuve a esta criatura«, cerró Arenita.