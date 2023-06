Comparte

Diana Bolocco sufrió un percance mientras conducía el último programa de Gran Hermano, emitido por Chilevisión.

De repente, mientras hacía una mención publicitaria de un champú, se comenzó a trapicar de manera notoria.

A los pocos segundos de empezada la publicidad, su voz comenzó a ponerse ronca y comenzó a toser, teniendo problemas para seguir.

“Programa en vivo… Oye… No puedo seguir hablando… Se me cerró… Vamos a una pausa… perdón”, dijo apenas Diana Bolocco.

Tras los comerciales, la animadora aclaró que “estoy bien. No me tragué una mosca ni nada. Solamente se me cerró la garganta y no podía hablar«.

Revisa el momento: