Daniella Chávez y Marcelo Ríos han estado en boca de todos luego de que la modelo revelara una polémica propuesta sexual del ex número 1 del tenis.

Fue el pasado lunes cuando Chávez desclasificó un audio en donde el Chino le ofrecía una entrevista “a cambio de una noche» con ella.

«¡Me trata de Prostituta! El Chino Ríos me envía audio y me dice que si le doy una noche en cualquier lugar del mundo él me da una entrevista”, reveló en Twitter en aquella instancia.

Tras la polémica, el extenista aseguró que aquella propuesta «es antigua», de cuando estaba separado, negando además haberla tratado de «prostituta».

Sin embargo, la cosa no quedó ahí y la modelo volvió a la carga, declarando en Twitter que «Marcelo Ríos así cobardemente dijo que el mensaje de audio que me envió fue cuando estaba separado. No señor Ríos, fue este sábado y yo te respondí el lunes«.

Junto a esto Chávez liberó un nuevo audio del Chino Ríos, en donde se le escucha decir «la primera entrevista te la voy a dar a ti, te lo prometo, te lo juro. Porque te quiero ayudar y yo sé que tú después me vas a ayudar a mí”,

“Te tengo buena onda. Me has caído siempre bien. Has dicho las hue… como son. Aparte que… enamorado de ti, pero desde siempre. Por ahí va mi historia, después te la voy a contar”, habría confesado el ex Top 1.