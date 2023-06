Comparte

Complejos han sido los últimos días que ha experimentado Pamela Díaz, luego de que el pasado fin de semana se confirmara su ruptura amorosa con el periodista Jean Philippe Cretton.

Esto, luego de que se viralizara un registro en donde el comunicador aparece besando a otra mujer, en un evento.

Si bien en primera instancia se habló de una infidelidad de Cretton a Díaz, luego fue él mismo quien aclaró la situación y confirmó así su quiebre con la «Fiera«.

Por otro lado, Díaz poco y nada ha dicho sobre esta separación, situación que recién toco, y de manera escueta, en el programa «Algo que decir«, junto a Joaquín Méndez y Rodrigo Gallina.

«Hoy cumplo siete días de soltera«, fue parte de lo que inició comentando la comunicadora, señalando que su quiebre se dio dos días antes de la fiesta en donde participó Cretton, y se besó con otra mujer.

«Estoy de luto»

Tras esto, se refirió a la situación en específico: «No soy quién para juzgar a nadie, cada uno sabe (…) Me hubiese gustado que no hubiese pasado«, aludió sobre el acto.

Y sus palabras no quedaron ahí, pues luego sumó: «Cuando terminas con alguien, recién sabes cómo es la persona«.

Finalmente, en la conversación, Díaz apuntó a las infidelidades, donde relató que «a mí me han cagado, hasta con la nana».

«Yo era hueona, pero ahí aprendí…. Suficiente (…) Yo debería no salir más con nadie. Estoy de luto«, cerró, fiel a su estilo.

