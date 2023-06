Comparte

Una gran revelación habría dado el nuevo reality de CHV, «Gran Hermano«, luego de que una de las participantes reveló haber tenido un vínculo amoroso, nada más y nada menos que con Jorge Valdivia.

El momento, que fue expuesto por la propia señal, reveló que la participante Constanza Capelli le contó a algunos de sus compañeros de encierro que tuvo un romance con Mago Valdivia, generando sorpresa.

La situación se dio luego de que uno de los participantes, en específico Lucas, halagó al exfutbolista: «Jorge Valdivia. Qué grande el Mago. Nunca me ha fallado en la vida«.

Tras la confesión de Capelli, su colega Jennifer Galvarini le preguntó más detalles del romance que tuvo con Valdivia, como si este se encontraba separado de Daniela Aránguiz cuando estuvieron juntos.

¿Estaba soltero el ‘Mago’ Valdivia?

«¿Con quién has pololeado tú? Yo quería saber con cual de esos esplendidos has estado. Igual yo no sé nada de fútbol. ¿Estaba casado?«, le consultó la denominada ‘Pincoya’.

Ante la consulta, Capelli aclaró: «Estaba separado, pero me da lata que sea un tema, aunque no debería serlo. La gente tergiversa todo… pero quizás a nadie le importa».

Finalmente, la participante oriunda de Chiloé, respondió: «Solo conversaste que pololeaste con tal persona, cual es el problema. No estas diciendo nada malo».