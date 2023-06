Comparte

Recientemente, la participante del Gran Hermano, Constanza Segovia Capelli, generó comentarios luego de que revelara un romance con el exfutbolista Jorge ‘Mago’ Valdivia, dando a entender que incluso habrían ‘pololeado’.

La situación se dio luego de que los integrantes del programa de CHV hablaran de los futbolistas nacionales, lo que llevó a que Constanza señalara que Valdivia era «cero creído».

Fue así como Jennifer Galvarini, también conocida como la «Pincoya», le preguntó: «¿Con quién has pololeado tú?… ¿Estaba casado?«, mientras que la bailarina le respondió que «estaba separado», sin descartar así el pololeo.

Ahora, en un nuevo capítulo de Gran Hermano, Constanza realizó un mea culpa de sus dichos, ya que le había prometido a Mago Valdivia mantener la discreción.

El mea culpa de Constanza Capelli

«Ayer me sapié con lo del futbolista. No te podría mentir y decirte ‘me olvidé que hay cámaras’, porque no me olvidé, sabía que estaban, pero creo que no medí las consecuencias hasta que lo dije», expresó, en conversación con Francisca Maira.

Luego continuó: «Me sentí mal, hueo…, porque yo le prometí. Él no sabe que yo iba a estar acá, pero yo se lo prometí. Me llevaba muy bien con él, pero buena onda, nada más. No hubo amor, no fue nada serio».

«Para él era algo muy íntimo y privado que le podría causar muchos problemas. Yo no, porque estoy soltera, no estoy casada ni tengo hijos. Él sí», expresó luego, disculpándose por sus palabras.

Finalmente expresó: «Siento que no quiero salir y que eso opaque todo lo que yo soy, porque sé que es un tema controversial«.