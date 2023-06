Comparte

Una singular publicación fue la que compartió el periodista Roberto Cox el pasado miércoles, luego de que «denunciara» a su madre.

La situación se dio luego de que compartiera un video en Instagram, en donde el comunicador de CHV arremetiera en contra de su progenitora.

«Voy a denunciar a mi madre porque, a mis 40 años, todavía hay algunas cosas que no logro entender«, señaló en un inicio.

Luego explicó sus palabras, donde relató que su mamá, Susana Buser, le realizó un llamativo encargo, en un viaje que él haría hacia Argentina.

«Me pidió que le llevara servilletas de papel. Escucharon bien… No me encargó vino chileno, mariscos en lata, no. Servilletas de papel«, detalló.

«Ella argumenta que tiene un servilletero pequeño, donde solamente caben servilletas que venden acá en Chile y que en Argentina no las puede encontrar», explicó luego.

Debido a este singular pedido, el periodista debió que incluso debió modificar sus planes, e incluso contratar espacio extra en su viaje.

«Bueno, como soy un buen hijo, tuve que salir corriendo al supermercado y comprar servilletas que tienen el tamaño que ella me pidió para su pequeño servilletero«, asegurando luego que compró otra malepata para mandarla a la bodega, y llevar así el pedido de su mamá.

«Pedidos de una madre que no logro entender…. servilletas de papel«, finalizó en la publicación.

La respuesta de la madre

Una réplica que no pasó nada desapercibida fue el comentario de Susana, madre de Roberto Cox, quien le dejó una respuesta en los comentarios.

«Por lo menos me trae las servilletas, porque lo otro que le pedí, se complicó«, inició descargándose la mujer.

Luego bromeó: «Las servilletas no pesan nada, puedes traerlas en una bolsita en el avión. Igual te quiero, denuncia de por medio«, cerró.

