Hace unos meses el músico Dj Méndez le contó a sus seguidores que se encontraba atravesando una crisis de salud mental.

Ahora, con una nueva publicación, compartió una reflexión sobre el tema, luego de que superara este complejo momento que enfrentó.

«Creo que un momento pensé que esto ya no daba para más. Familia mía, gracias por ese amor y darme la energía para seguir esta batalla en esta tierra donde ya se convirtió en una jungla», fue parte de lo que manifestó en la ocasión.

Luego continuó: «El amor es la mejor arma para combatir esto que es la salud mental. Nunca te des por vencido y no temas en pedir ayuda si la necesitas, porque a veces necesitas eso. Justo eso. Alguien que nos guíe o sólo nos escuche… sea un profesional, familiar o amigo».

Por último, agradeció: «Gracias Dios por no dejarme solo. Gracias familia por no dejarme solo. Gracias amigos por no dejarme solo. Gracias a la música por siempre estar ahí«.

Finalmente, el artista realizó un anuncio, sosteniendo que busca su retorno a la música: «Aprovecho de anunciar a todos los jóvenes interesados en la música que andan por ahí buscando un lugar para crear y expresar sus ideas, emociones, que Macabro Imperio vuelve y estará desde la quinta región operando. Esto recién comienza. Amor para todos«.

