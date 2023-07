Comparte

Coco Legrand prepara su adiós a los escenarios. El comediante de 75 años, que cuenta con más de 40 años de trayectoria admitió que su retiro se encuentra cada vez más cercano.

Alejandro González, más conocido como ‘Coco Legrand’, conversó con CNN, en donde repasó su nueva obra “70 o no sé tonto”, con la cual buscará cerrar su exitosa carrera en el humor.

«Uno también tiene que darse cuenta de que hay cierta edad para cumplir roles. Yo siento que con esta obra me quiero despedir porque creo que de aquí para adelante lo que voy hacer es dedicarme a estar con mi familia en todo lo que pueda», sostuvo.

Respecto a la decisión, reflexionó no creer que “ya necesite estar más encima dando mis opiniones a través del humor, sino que simplemente estaría al lado de mis nietos, de mis hijos e hijas».

Con “70 o sé tonto”, Coco Legrand medita sobre el contexto nacional: «Después de haber creído que éramos hijos del desarrollo, hoy somos huérfanos absolutos, no nos defiende nadie, no nos cuida nadie, sino que ahora todo provoca un miedo y eso también he querido decirlo de alguna forma y mostrar precisamente el que, de haber sido hijos de la prosperidad, hoy somos huérfanos de la inseguridad«.