Hace pocos minutos, la participante de “Gran Hermano” Francisca Maira se sintió en confianza con sus compañeras y contó detalles íntimos sobre su vida amorosa.

En medio de una conversación en la cocina con Maite, Trini y Mónica, la modelo abrió su corazón y reveló que en la mayoría de las relaciones que ha tenido le han sido infiel.

En ese sentido, la influencer expuso que se ha enamorado cuatro veces y que todos ellos han jugado con sus sentimientos y le han roto el corazón.

“Jugaron con mis sentimientos (…) en mi última relación pensaba que era la indicaba y era el we… más mujeriego de chile y yo lo perdonaba igual”, comentó entre risas.

Luego, Francisca dijo que después de todas estas malas experiencias, no quiere estar con nadie y recalcó que está en un proceso de quererse a ella misma, de practicar el amor propio.

Asimismo, reveló la forma en la que ahora ve a los del sexo opuesto y sostuvo que “para mi los hombres son temporales y para la noche, aunque suene muy perra”.

Finalmente, la participante del reality compartió con sus compañeras que ella espera en un futuro tener una relación con alguien que tenga sus mismas metas, pero que solo quiere tener estabilidad y ser independiente en todos los ámbitos.

“Yo no necesito ningún hombre para pagar las cuentas, me las pago yo sola (…) no hay que depender de nadie”, concluyó.