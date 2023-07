Comparte

Un alarmante registro fue el que compartió Patricio Oñate en las redes sociales, desde Chiloé, lugar donde se encuentra radicado.

Si bien optó por no entrar en detalles, sí dejó en claro que se encuentra enfrentando un delicado momento personal.

«Les quería quitar unos minutos, parte de su tiempo, y que me ayuden a vender esta miel… a comprarla, es dulce, cuesta $6.000. Hace tiempo que no hacía un video. Hice otro y parece que no lograron captar la atención… quizás el día, llueve, me llueve sobre mojado«, señaló en el registro el recordado notero de «Viva el Lunes» o «Sábados Gigantes».

Luego continuó: «Tengo poco ánimo y lo peor es que estoy perdiendo la sonrisa, aquella que ha sido parte de mi vida y me ha permitido ganarme el pan de cada día», mientras que en el video se mostraba en la noche, bajo la lluvia.

Por último, Oñate volvió a promocionar su producto, aunque lo hizo con un preocupante mensaje: «Estoy haciendo este video, de pie, absolutamente de pie, bajo el agua, bajo la lluvia. Y de verdad, lo estoy haciendo de pie, pero noqueado. Por favor, ayúdenme, son $6.000«.

Aquí puedes revisar el registro: