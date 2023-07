Comparte

La polémica ya está totalmente desatada. Ya que DJ Méndez negó rotundamente la supuesta deuda de 70 millones de pesos que tendría con Iván Arenas.

Fue en un adelanto del próximo capítulo de «Es la Hora de tu Podcast», que el humorista aprovechó de enviarle un mensaje al cantante.

«Decirle a DJ Méndez que se acuerde de mí, que me debe 70 palos”, contó Iván Arenas, en un video compartido en el Instagram del podcast.

Es en este contexto que el artista comentó aquella publicación, negando la deuda y advirtiendo que estaría evaluando demandar a Arenas por sus dichos.

“Qué lata lo del profesor Rossa. Me extraña que una persona así tenga que hacer este tipo de cosas, porque yo a él lo no lo he visto», señaló.

«Quizás una vez me lo topé en algún canal. Quiero que muestre dónde y cuándo me pasó dinero. Vamos que tú puedes, profe. Hágale”, cerró.

«Fue entonces cuando un usuario de la red preguntó directamente si es que la deuda era real o no.

«¿Entonces desmientes lo que dice el profe? Igual brígido que te culpe de deber 70 palos, no es menor”, escribió.

La respuesta del porteño no se hizo esperar y fue categórica: “Totalmente. Nunca en mi vida le he pedido dinero al profesor, por lo mismo le escribí para que expusiera y demostrara de dónde, cuándo, etc”.

Posteriormente el cantante recurrió a sus stories, donde declaró que “pasó algo bien puntual, donde mi queridísimo —que ya no es tan querídisimo- Iván, más conocido como el Profesor Rossa. Bueno, acá hay 6 horas de diferencia, donde despierto y veo un link donde él dice que yo le debo 70 millones de pesos«.

«Él es humorista, pensé que era una broma, pero no era broma. Él dice que yo le pedí prestado 70 millones. Iván, te escribí por interno y no me has respondido nada. Esas son acusaciones muy graves, Iván”, señaló.

“Así como tiraste esa mentira, aclares bien dónde fue, si me pasaste en efectivo 70 millones. Yo me hago mil preguntas”, aseguró.

“Le pido y le exijo que ponga dónde están esos 70 millones, porque hablé con mi abogado y yo creo que te voy a demandar por 70 millones, me tenís la escoba en redes sociales y la gente pica con lo primero”, advirtió DJ Méndez.

«Lo he visto como tres veces, era un gran admirador, porque se me cayó un grande. Te invito a que dentro de 24 horas lo expliques. Ahora me voy a tener que ir a Chile por la cagá que me dejaste”, cerró.