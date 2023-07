Comparte

En el último lanzamiento del programa “Sin Editar” de Pamela Díaz, participó como invitado el exchico reality Luis Mateucci y habló sobre diferentes temas, entre ellos su relación con Daniela Aránguiz.

En un comienzo, el argentino habló harto sobre el funcionamiento de los realitys y también, de su forma de ser como persona en el lado emocional y también, íntimo.

Mientras él contestaba las preguntas que le hacía la Díaz, ella no se aguantó y apuntó directo a lo que muchos querían escuchar y le dijo lo siguiente:

“¿Sigues con Dani?”, lo que desconcertó al argentino y solo le respondió “¿Qué?.

Luego, él aseguró que habrían acordado no tocar este tema en la entrevista y sostuvo que “me dijiste que no íbamos a hablar de eso, que la gente sepa, porque me dijiste que no íbamos a hablar de eso”.

Tras ello, aclaró lo siguiente sobre Aránguiz: “Es mi amiga” y Pamela insistió en preguntarle sobre si sólo eran amigos y él enfatizó que “es mi amiga, la quiero harto, porque es mi amiga y nos llevamos muy bien”

Luego, Luis le dijo a la conductora de “Sin Editar” que debería invitarla al espacio que tiene en Youtube, pero ella dijo que no es su amiga y que no necesita tener más gente en su círculo.

Finalmente, cerraron la conversación con un trato de que Daniela Aránguiz podría participar como entrevistada en el programa, lo cual generaría varias reacciones de los cibernautas.

Revisa la entrevista completa de Luis Mateucci