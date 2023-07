Comparte

Hace unos días se viralizó un extracto del podcast «La verdad también se inventa», de El Sentido del Humor, en el que el invitado fue Giorgio Jackson. La fecha de la emisión es del 1 de julio de 2021.

En el pedazo de programa subido a redes sociales, el ministro de Desarrollo Social recordó cuando fue invitado a «Vértigo» junto a Eduardo Bovallet, y este lo encaró por los altos sueldos de los parlamentarios.

«El hueón estaba literalmente desquiciado. Estaba con un problema mental… obvio, si después por un problema de salud mental se terminó quitando la vida», señaló Jackson en la ocasión.

A través de Twitter, la hija de Bonvallet, Daniela, le respondió: «@GiorgioJackson cagón. Porque no se lo dijiste en la cara? Ladrón, cagón y mentiroso. Te imaginas estuviera vivo? En 1 segundo te deja callado. Maricón».

Luego, agregó: «No pude ver el video completo. Me afectó mucho. Reírse y injuriar a un hombre que no se puede defender es de lo más cobarde que he visto. Mi padre siempre estuvo contra la corrupción y jamás robo un peso (qué lastima que decir no robó como una cualidad, a lo que hemos llegado)».

«Tengo hermanos chicos menores de edad, y hijos chicos. A los que estás vulnerando. Tú con tus comentarios lo único que les haces es daño. Porque repito el no está para defenderse. No estás capacitado para tu cargo. Te llevaría feliz a tribunales de justicia!«, señaló la hija del «Gurú».

Pero no quedó ahí, y la concejala por Ñuñoa añadió que «sé que ahora tengo un cargo político y sé también como me vas a perseguir. Porque así eres tú. Vengativo, mentiroso y tanto mas. Pero no te tengo miedo«.

«Los niños de mi familia no tienen redes sociales, pero si ven Youtube y ver a un Ministro de estado, burlándose de su padre y de su abuelo, de su salud mental. Y más cuando todos sabemos cómo murió es de la peor bajeza, cobardía y cero empatía!«, sentenció.