Hoy se vivió un nuevo terremoto al interior de la casa de Gran Hermano, puesto que uno de los participantes tomó la decisión de abandonar la competencia y seguir con su vida normal afuera.

Asimismo, “la voz” informó que llegaría un nuevo concursante, el cual podría llegar a revolucionar la casa y también, a las mujeres, que se vieron muy felices con esta noticia.

Lucas Crespo renunció

Respecto a la persona que decidió abandonar el reality, Diana Bolocco comunicó que sería Lucas Crespo y además, mostraron su confesión donde anuncia su renuncia y las razones.

“Soy una persona que siempre tiene el control de todo (…) me vi expuesto a situaciones que me ponen vulnerable”, comenzó relatando el influencer.

Asimismo, comentó que se ha desconocido dentro del espacio y aseguró que “el comportarme de una forma que a veces no me reconozco (…) hoy exploté y me puse a llorar enfrente de toda la casa”.

Cabe mencionar que, el participante tuvo un pequeño amorío con Francisca Maira, quien es una de las personas más queridas por él y tuvieron un fuerte conflicto, lo cual lo desestabilizó emocionalmente.

“La vulnerabilidad me está haciendo llevarme mal con gente que aprecio, con lo que me pasó hoy día siento que ya es momento de tomar la decisión de retirarme, no sé si tengo que esperar 24 horas, pero no creo que cambie mi decisión”, expresó.

¿Qué hará Lucas?

Desde la casa estudio, Nicolás Quesille, experto en reality, comentó la situación y dijo que si Lucas tiene la atención correspondiente va a cambiar su decisión de querer abandonar el programa.

“Si recibe la contención necesaria, yo creo que él va a quedarse, porque sería una muy mala manera de salir. Al quedar como víctima, tiene la opción de sacarse la mala imagen que tiene”, expuso Quesille.

Por su parte, la animadora explicó que quienes decidan salirse de la competencia de forma voluntaria tienen la opción de pensarlo durante 24 horas, para tomar esta determinación con calma.

Recordemos que, los participantes de “la casa más famosa del mundo” tienen la opción de conversar de forma “telemática” con un psicólogo y así, poder calmarse y ser asistidos.