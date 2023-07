Comparte

Este viernes el programa Podemos Hablar tendrá como invitados a diferentes figuras televisivas, entre ellas Paty Maldonado, quien revelará detalles sobre su accidente automovilístico.

Recordemos que, la opinóloga sufrió un accidente de tránsito cuando iba por la Ruta 68 de camino a Santiago, el cual la dejó con algunas lesiones y varios moretones en su cuerpo.

En este late de Chilevisión, la “maldito” contará detalles sobre lo que fue este suceso y además, revelará que también le trajo cambios en su forma de pensar y de ver la vida.

Sin duda este momento marcó un antes y un después en la vida de la panelista de Tal Cual, por lo que contará la lección que le dejó.

“¿Cuánto me queda? ¿Un año?, ¿5?, ¿10? Esta segunda oportunidad de vida no me la quiero perder”, expondrá.

Por último es necesario mencionar que, en el espacio de conversación también participarán Sergi Arola, Nicole “Luli” Moreno y Eduardo Cruz-Johnson.