Hace unos días, se hizo viral en las redes sociales un registro de Gran Hermano donde se puede escuchar a Alessia dando su punto de vista sobre sus amigos “cuicos”.

Tras ello, muchos cibernautas reaccionaron a sus dichos, puesto que fueron bastante llamativos.

Sin embargo, la situación escaló y hasta sus amigos a quienes tildó de “mantenidos” comentaron la situación y dieron a entender que cortarían sus lazos de amistad con ella, por su actuar.

Uno de ellos, el tiktoker Tomás Celis hizo una transmisión en vivo y habló sobre el tema.

En ese sentido, acusó que “si estuvieran midiendo los Oscar, ganaría como mejor actriz”.

Asimismo, reveló que “era su amigo, ya no. Porque esa hue… no se hace (…) yo acá afuera la he defendido por cielo, mar y tierra con toda la gente que se ha acercado a hablar pestes de ella”.

Cabe mencionar que, la exparticipante de The Voice estaba hablando con Fernando más conocido como “Bambino” sobre “los cuicos”, ya que él le preguntó cómo eran sus amigos de afuera.

A lo que ella contestó que son “totalmente” mantenidos y que usaban la tarjeta de crédito y los autos de sus papás.