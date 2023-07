Comparte

Sergio Riesenberg, exdirector del Festival de Viña del Mar, recientemente compartió su visión sobre el periodista Julio César Rodríguez, quien durante los últimos años mantiene un destacado perfil, desempeñándose en múltiples medios y funciones.

«Acá no conocen la palabra telegenia. Llevar rostros no necesariamente hermosos, sino que gente con telegenia«, inició señalando para el programa Not News.

Luego continuó: «Los directores de antes teníamos una formación intelectual, académica, o veníamos de la escuela de periodismo cuando eran serias. O veníamos del teatro. Y eso es muy importante; saber de teatro cuando quieres hacer un espectáculo«.

Respecto a la telegenia, sumó nuevos ejemplos: «No conozco mucho de nombres (de la televisión actual), pero Pancho Saavedra tiene telegenia. Julio César Rodríguez tiene, pero va a dejar de tenerla, porque están abusando de él«.

Por último, respecto al animador de «Contigo en la Mañana», manifestó que «lo están poniendo tarde, mañana y noche, y eso es un error que él tiene que manejar. Hasta en los comerciales. Tú tienes que cuidar tu imagen, no puedes cansar a la gente, la gente tiene que sorprenderse, tiene que quererte y fundamentalmente creerte. Y si tú apareces recomendando una y otra cosa, a la larga…«.