Una grave ruptura se habría producido en la amistad de las participantes Constanza y Trinidad, de «Gran Hermano», de acuerdo a lo que se emitió en el último capítulo.

El momento se originó luego de que anunciaran a los participantes que quedarían en la placa de eliminación esta semana.

Así, Constanza, Francisca, Maite, Trinidad y Rubén están en riesgo de abandonar el espacio de CHV, eliminación que se llevará a cabo el próximo domingo.

A pesar de esta compleja noticia, la producción le entregó un premio que consistía en pizza, champaña y otras bebidas y alimentos, lo que generó una celebración.

No obstante, en medio de este festejo, se produjo una discusión entre Constanza y Trinidad, donde la primera se descargó con Jennifer (Pincoya), aludiendo a la actitud de su compañera.

El duro descargo de Constanza

«No tengo por qué estar aguantando hueás, cuando yo la banco hasta morir. Se va a bailar donde la Fran, que sabe que la hueona me votó, y decimos algo, y se va al toque al lado de ella. Me parece una deslealtad pal’ pi… (sic)«, manifestó en la oportunidad.

Luego continuó: «A ella le importa una raja, o quizás estoy equivocada, no sé. Pero me contesta como el pico hueón, y se hace la loca. Tú sabes que con ella he sido una amiga excepcional, está bien, pero ya no entiendo ni una hueá, confío en ti y en Pancho, en nadie más».

Frente al descargo de Constanza, Jennifer optó por bajar el perfil de la situación: «Aquí yo soy más lulo, yo digo las hueás no más, le mando a morir. Déjala no más, a lo mejor ella se quiere divertir«.

Sin embargo, Constanza continuó con su alegato: «Está bien, pero que no me responda como el culo. De verdad te lo digo, que donde yo le he dado tanta confianza a la Trini, ella a veces se toma atribuciones que no le corresponden. Me responde como el culo, pero con la gente que la vota, para que se vaya, todo está bien y quiere llegar a sus corazones, no me h… (…) Tu lealtad debería ser con la gente que está contigo«.

