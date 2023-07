Las autoridades de Estados Unidos aprobaron este jueves por primera vez la venta de una píldora anticonceptiva sin necesidad de receta médica, una medida que permitirá a mujeres y adolescentes acceder en mayor medida a este tipo de control de la natalidad.

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos entregó su visto bueno a la venta libre de la píldora anticonceptiva comercializaba bajo el nombre de Opill y señaló que se trata de la primera vez que «un anticonceptivo oral diario sin receta será una opción disponible para millones de personas» en el país.

La doctora Patrizia Cavazzoni, directora del Centro de Evaluación e Investigación de Medicamentos de la FDA, indicó, además, que «según las indicaciones, la anticoncepción oral diaria es segura y se espera que sea más eficaz que otros anticonceptivos sin receta actualmente disponibles».

Approval of this progestin-only oral contraceptive pill provides an option for consumers to purchase oral contraceptive medicine without a prescription at drug stores, convenience stores, and grocery stores, as well as online.