Ayer se vivió un terremoto al interior de la casa de Gran Hermano, puesto que se oficializó el ingreso del icónico personaje de los realitys, Sebastián Ramírez.

Si bien “Tatan” lleva pocas horas en el programa, ya ha formado lazos con sus compañeros y ha mantenido conversaciones profundas.

En ese sentido, en la madrugada habló con Constanza Capelli, con quien conocía desde afuera, y le reveló detalles de lo que fue su paso por la cárcel tras conducir en estado de ebriedad.

“Yo caí preso, estuve 61 días en la ‘peni’”, comenzó relatando el exResistiré, lo que causó sorpresa en su compañera.

En la misma línea, ella le consultó las razones que lo llevaron a estar privado de libertad y él precisó lo siguiente:

“No, no me pitié nada, pero yo no era para estar en cana. Solo que fui por un supuesto amigo y no presentaba los papeles el maricón, y me martillaron”.

Tras ello, agregó que “el hue… no presentó los papeles. Antes de entrar me mandé en manso reality, fue hace poco, el año pasado”.

Luego, habló sobre la convivencia que había dentro del recinto penitenciario “brígido, menos mal habían hue… buena onda.Peleé dos veces pero puta no es nada con lo que me podría haber pasado”.

Por último, le dijo a Coni que después de todo lo que pasó decidió vender su auto y que aún no está en sus planes comprar otro auto.