En los últimos días, se han originado varias polémicas al interior del programa “Claudia Conversa”, puesto que Claudia Conserva y su hermana, Francesca han protagonizado un par de diferencias.

Ayer no fue la excepción, ya que mientras estaban conversando sobre la nominación de Pedro Pascal en los Premios Emmy, tuvieron un tenso momento.

Todo comenzó cuando Fran comentó que el actor no debería hablar de política, haciendo alusión cuando él mostró su apoyo al actual presidente Gabriel Boric, lo cual molestó a Claudia y le paró los carros en pleno programa.

En ese sentido, le dijo que “estás dividiendo al país, eso no se hace”, frente a ello, Fran contestó “no, Claudia, yo no dije de qué lado estaba. No dije si era vereda izquierda o derecha. Solo estoy diciendo, que los famosos no lo pueden decir”.

Luego, la animadora continúo recriminando “¿Por qué? Eso es como antiguo Fran…”.

Tras ello, Fran respondió con la siguiente pregunta: “¿Cuál es tu bancada?”.

Frente a ello, Conserva contestó y dio por cerrada la conversación sobre esta temática.

“Yo no pertenezco a ningún partido. Eso que tú estás planteando, es retrógrado. Ahora la gente puede expresarse diciendo qué le gusta y qué no, y no hay ningún problema”, terminó la animadora del espacio.