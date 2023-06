Comparte

Divididos han sido los comentarios que ha recibido Claudia Conserva durante el último tiempo, de manera principal por su lucha contra el cáncer, de la cual finalmente salió victoriosa.

Si bien recibió bastante apoyo durante el momento más crítico de su enfermedad, el documental que realizó sobre esta generó críticas por parte de los espectadores y también de algunos pacientes oncológicos, que tildaron el resultado como «morboso».

Ahora, en un capítulo de su nuevo programa, Conserva optó por adelantarse a los comentarios que presuntamente recibiría. Esto, por usar un parche en su cuerpo.

Claudia Conserva y su parche

«A la gente que le molesta y que me escribió por qué salgo con el parche y que encuentran de mal gusto. Quiero decirles que yo sufro de bochornos, cuando usted tiene frío, yo tengo calor», inició comentando.

Luego añadió: «No estoy dispuesta a ponerme un beatle hasta el cuello, porque a usted le puede molestar que se me asome un poco el parche».

«Este parche, para los que no saben, es producto de que me sacaron el catéter, o sea, un parche de alegría y no es porque me esté victimizando«, detalló pronto.

Por último, explicó por qué optó por realizar este comentario: «Lo aclaro, porque después dicen ‘miren, sale mostrando el parche, qué desubicado’«.

Aquí puedes revisar el capítulo: