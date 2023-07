Comparte

El entrenador cubano Yoel Gutiérrez respondió a las acusaciones de maltrato que realizó en su contra el deportista Tomás González en «Campeón», libro autobiográfico donde también abordó su homosexualidad.

Según relató González, el momento lo vivió cuando probaba un salto nuevo, de alta complejidad, en medio de una competencia, fallando en el intento.

«Se indignó y me cubrió de insultos. ‘¿Por qué fallaste? Maricón‘, gritó. Me sentí pésimo. Mal, mal, mal…», recordó el deportista, quien además indicó que estos malos tratos se hicieron frecuentes.

Gutierrez no tardó en reaccionar a las declaraciones del deportista indicando que está «sorprendido» e incluso destacando que siente cariño por González.

«Me desayuno con esto. Lo primero que quiero expresar es que yo a Tomás González lo quiero mucho. Jamás pensé que él tuviera esa opinión de mi persona, porque todo lo que he podido hacer como entrenador es defender a mis atletas», afirmó en entrevista con Emol.

El enttrenador destacó: «Me sorprende, porque es muy difícil lograr éxitos si estás dañado mentalmente. De qué manera vas a construir un resultado positivo si yo soy una persona mala. Le juro a usted, por mis hijas, por mi familia que jamás he sido una persona maltratadora, sí he sido ferozmente exigente, de feroz disciplina, riguroso al pie de la letra para el logro de los resultados de mi gimnasta y quizás esa pasa a ser una línea muy delgada, entre la exigencia feroz y el maltrato».

Junto con lo anterior, Gutierrez aseguró: «Jamás le dije mediocre, maricón, jamás. Él parte mintiendo y eso es doloroso. Nunca en una competencia que él se haya caído jamás le he dicho mediocre, levántate, jamás»,

Pese a lo anterior, reconoció que existieron roces, uno de ellos fue en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. «Fuimos a la final de suelo donde se podía obtener una medalla pero él estaba resentido de sus rodillas y en una de sus acrobacias él restó dificultad porque involuntariamente la rodilla le pinchó y él se asustó y eso es normal. Pasó y qué le voy a decir, nada son cosas que pasan, le dije ‘vamos al mañana, vamos a la medalla mañana'», recordó.

Según indicó, la relación laboral llegó a su fin en febrero de 2013. «Entregué la planificación al comité olímpico voy a entregarle la planificación a él y me dice que no quiere seguir, con lágrimas en los ojos (…) No sé qué pasó. Yo solo pensé y dije quizás los auspicios, los resultados, la fama se le fueron a la cabeza, eso suele suceder a toda persona que no esté bien preparada. Quizás le hicieron creer que él podía solo«, cerró.