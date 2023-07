Comparte

Sergio Freire habló sobre el difícil momento que debió pasar en el último tiempo a raíz de problemas cardiacos que enfrenta su madre que la obligaron a utilizar un marcapasos, situación de la cual el comediante no había querido referirse.

“Ahora estamos viviendo algo súper fuerte con mi mamá, Elizabeth, le pusieron un marcapasos hace poco”, contó Freire en entrevista con La Cuarta.

Pese al complejo momento familiar, asegura que pronto comenzarán a tomarlo con más calma. “Todo este tiempo ha sido súper duro, y nos hemos visto enfrentados a que ya quiero empezar a reírme, pero, ¿Cuándo vamos a empezar a reírnos de esto? Ahora ella está súper estable y mejorando. Pero la vimos mal”.

El comediante reveló que ni siquiera sus amigos más cercanos se enteraron en un inicio. “Me pongo pa’ adentro cuando pasa algo así. Nadie lo supo, mis amigos lo supieron después. Ahora ella está acá, en mi casa, andaba haciéndose exámenes, y de ahí vuelve con mi papá a San Antonio”.

“No sé muy bien cómo reaccionar ante mis experiencias fuertes. Pero para ayudar a otros soy seco; si tengo que subirle el ánimo a alguien, me es fácil, me gusta”, confesó.

En cuanto a la relación con su progenitora, el ex Club de la Comedia comentó: “mi mamá es mi fan número uno, la clásica, estuvo conmigo todo el rato desde la infancia. Y es súper buena partner de comedia”.