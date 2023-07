Comparte

Fernando Godoy debutó este sábado como conductor de ‘Bajo el mismo techo’ de Mega, en donde se conmovió hasta las lágrimas al conocer la historia de la fundación Semillas Sagradas que ayuda a más de 60 niños a reforzar sus conocimientos y habilidades.

El animador visitó la familia de Luis Araya y Judith Seymour, en la localidad de Chanavayita, en Iquique, región de Tarapacá. En su visita, asistieron a la fundación, en donde se conmovió profundamente con la labor que cumple la institución e incluso se comprometió a convertirse en embajador de Semillas Sagradas, para que pueda continuar con la tarea de ayudar a las decenas de niñas y niños.

Más tarde, Godoy se quebró hasta las lágrimas al escuchar el testimonio de Araya, en un diálogo que se dio de la siguiente manera:

Araya: “Contento del fondo del corazón, imagínate poder ayudar a los niños, a más niños. Integrarlos, enseñarles, enseñarles de una manera diferente”, explicó Luis.

Godoy: “¿Te gustaría qué alguien como tú llegara e hiciera eso por ellos?”.

Araya: “Es que yo también fui niño, también viví en caleta, también tuve necesidades de pequeño. Y también sé las necesidades que tienen los pequeños, cómo tenemos que normalizar la falta de agua, el mal olor del alcantarillado., cómo tenemos que normalizar muchas cosas para ser normales, pero en realidad eso no es normal. Ellos tienen los mismos derechos que todos los niños y los mismos sueños”.

Las palabras del padre de familia llevaron a las lágrimas al actor, quien visiblemente afectado comentó que tiene sensaciones similares. “A mí eso me pasa, te lo digo sinceramente. No desde que soy papá, desde antes lo sentía, pero desde que soy papá, es súper difícil. Me rompe el alma ver a un niño que tengamos que ayudar. Yo creo que el mundo perfecto sería que todos los niños no necesitaran nada”.

“Eso me emociona de ti, vi a un hombre rudo en el agua, sacándole las tripas a un pulpo, y ahora te veo acá y veo in situ la misión que tienen con Semillita, me toca el alma, me toca la fibra, me llega hasta el fondo de mi corazón”, agregó Godoy, entre lágrimas.