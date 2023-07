Comparte

Molestia fue la que expuso Daniela Aránguiz, una vez más en contra de su expareja Jorge Valdivia. Esto, luego de que la comunicadora señalara que no cumplió un compromiso con sus hijos.

La situación se originó luego de que la panelista de Zona de Estrellas se fue de vacaciones a Miami, y anteriormente había acordado con ‘Mago’ Valdivia, mediante abogado, que iría a buscar a sus hijos el domingo y pasarían toda la semana juntos. Sin embargo, esto no ocurrió.

Esto fue expuesto por Aránguiz a sus colegas, y fue Pablo Candia quien narró lo ocurrido, asegurando que estaría «furiosa con Jorge».

«Jorge, mediante el abogado, le dice a la Daniela que no va a poder hacerse cargo de los niños esta semana, porque tiene muchas cosas que hacer, tiene unos problemas por ahí», relató el periodista.

En este sentido, Daniela habría dicho: «Fácil, me deja tirada nuevamente con los niños, le falla a los niños, al no estar con ellos el fin de semana, como ya habíamos quedado.Él se iba a hacer cargo, para yo estar sola esta semana. Pero el padre otra vez no se hizo cargo».

¿Estaba con Maite Orsini?

A este reclamo, se suma que la periodista Cecilia Gutiérrez afirmó que Jorge Valdivia habría sido visto con su pareja, la diputada Maite Orsini, paseando por la playa de Maitencillo.

«Maite Orsini y Jorge Valdivia juntos en Maitencillo. Los vieron juntos este fin de semana en una camioneta negra, la cual es del exfutbolista. Ambos con capuchas y cuidándose de no ser fotografiados», expresó Gutiérrez, de acuerdo a lo que expresó el portal TiempoX.