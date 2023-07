Comparte

Denisse Malebrán participará como invitada en “45 minutos con” y conversará con José Antonio Neme sobre diferentes temas de su vida y uno de será, el fin de su matrimonio.

Recordemos que, la compositora contrajo matrimonio con Thomas Kalbhenn en octubre del 2022.

En ese sentido, comentará que todo para ella fue “muy doloroso e inesperado”, asimismo, comentó que ella acostumbra a ser muy resiliente al dolor, lo cual no siempre es beneficioso.

“Siempre he resistido a las cosas que me pasan, y en esa resistencia, igual me hago daño, porque en el fondo tuve que haber terminado esto mucho antes”, detallará.

Respecto a ello, aseguró que se mantuvo en esta relación por los momentos de felicidad.

“En los últimos meses de relación me enfrenté a un espejo que no quería enfrentar (…) luego de eso me di cuenta de que ya no podía continuar”.

Asimismo, confesará que la música fue un refugio en todo este momento y que a través de ella pudo “descargar” su pena.

En la misma línea, dirá que “en agosto sacaré un nuevo disco, y desde mi lado más íntimo, estará retratada esta historia”.

Por último, hablará sobre su posición respecto a encontrar nuevamente el amor y aclarará que no se cierra a ninguna oportunidad.

“También tiene que ver con el estado emocional que tengas en el momento, porque hay personas que no pueden vivir solas”, expresará.

Finalmente, asegurará que ella se lleva bien con la soledad, sin embargo, le gusta tener a alguien que se preocupe por ella.