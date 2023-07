Comparte

Julia Fernandes acostumbra a contar su día a día a través de las redes sociales y esta vez no fue la excepción, ya que detalló un complicado accidente que sufrió en la nieve.

Por medio de su Instagram, la modelo publicó fotografías en la Clínica Alemana y para no preocupar a los cibernautas, a los minutos explicó lo que le había pasado.

Según su relato, todo habría ocurrido cuando fue hacer deportes en la nieve, pero nada salió como ella esperaba, ya que se cayó cuando iba en el andarivel.

“Me encantaría decir que me caí haciendo un freestyle, o que estaba afuera de una pista y me caí, pero fue ridículo, me caí subiendo el andarivel de arrastre, sola como una pelotuda”, comenzó relatando.

Luego, detalló que ella iba a hacer una maniobra, pero su pierna quedó colgando y se fue arrastrando.

“Se me quedó colgada la pierna, entonces la pierna se fue arrastrando y yo me quedé en el piso, y sonó, solo escuché la rodilla que sonó”, explicó.

Asimismo, agregó que ella es muy resistente al dolor, pero que ahora le dolía mucho la rodilla y que debió bajar por toda la nieve en el snowboard mientras lloraba.

Respecto al diagnóstico de su lesión, comentó que el doctor le dijo que era “una fractura de meniscos, que tiene que poner una aguja dentro de la rodilla, anestesia, estirar la pierna y ahí hacer la resonancia para ver si necesito cirugía”.

Por último, es necesario mencionar que la brasileña se mostró muy calmada y con esperanzas de que su recuperación sea rápida.

“No va a ser fácil…pero estoy en buenas manos”, cerró Julia.