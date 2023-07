Comparte

Paty López compartió una emotiva reflexión en sus redes sociales sobre la maternidad en el marco de la celebración de su cumpleaños.

En ese sentido, la actriz publicó una fotografía amamantando a su hijo y comenzó la descripción con la siguiente frase: “La mejor postal de mi celebración. Mi nueva Yo”

“Cumplo 46 amamantando, cuidando, regaloneando, mudando, criando, cantando canciones para hacer dormir, inventando juegos para entretener, regaloneando, besando, acariciando y amando a mi hijo con locura”, agregó.

Asimismo, agradeció este momento “doy las gracias TODAS LAS MAÑANAS y muchas veces lloro de emoción, de tanta maravilla que estoy viviendo. Me explota el corazón”.

“Mi días pasan en un tiempo mítico entregada a nuevos ritos que hago con total entrega y dicha. No me importa el cansancio, los desvelos, los kilos de más, no me importa postergar otras cosas antes prioritarias”, continúo relatando.

En la misma línea, recalcó que “la Maternidad, es mucho más hermosa e inexplicable de lo que imaginaba”.

Por último, concluyó con su asombro sobre la maternidad “de verdad puedo alimentar con la leche de mi cuerpo a otro ser humano? Waw… esta y muchas otras preguntas que me sorprenden día a día…«

“Vamos mujeres, a despertar esa Diosa. Las quiero”, cerró.