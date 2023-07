Comparte

En París Saint-Germain continúa la tensión por la situación de Kylian Mbappé. Este martes el presidente del club, Nasser al Khelaifi visitó al plantel que se encuentra realizando la pretemporada y envió un potente mensaje.

El mandamás del elenco parisino se dirigió al equipo alrededor de unos quince minutos para hablar sobre las políticas del club. Sin embargo, también aprovechó la instancia para advertir que nadie está por encima del equipo, mensaje con el cual se pudo sentir aludido Mbappé.

“Nadie está por encima de la institución, tampoco yo, y el que no quiera jugar por el escudo o no lo respete no debería estar aquí”, fue el contundente aviso de Al Khelaifi.

“El club ha construido las mejores instalaciones del mundo para que los jugadores prosperen, ahora no hay excusas. No les va a faltar nada. Nos tenemos que concentrar en rendir y luego vendrán los resultados. Podemos hacer un gran fútbol y los jugadores tienen que corresponder a los aficionados y al club que les apoya”, agregó.