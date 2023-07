Comparte

El pasado martes se emitió un nuevo capítulo de «Buenas Noches a Todos«, programa de TVN en donde participó Catalina Palacios, quien se sinceró con el conductor Eduardo Fuentes.

Fue así como en medio de esta conversación, llegaron al paso de la comunicadora por el extinto programa juvenil «Mekano», en donde Palacios protagonizó un inolvidable episodio con José Miguel Viñuela.

En específico, se refirieron al episodio del juego de la gomita, situación que elevó el rating a 50 puntos, números históricos para el espacio juvenil.

Frente a esto, Cata Palacios reflexionó: «Yo en ese entonces no me daba cuenta, había recién llegado a trabajar en esto. Cero posibilidad de saber lo que estaba pasando. Yo trabajé como un año y medio nomás en Mekano, no alcancé a estar más tiempo».

«Y cuando comencé me dijeron ‘bueno, en el programa hacemos ciertos juegos’. Yo nunca consumí televisión. Yo les mentí, mentí al aire. Fui una mentirosa descarada«, añadió luego.

Su arribo a Mekano

Tras esta confesión, profundizó en sus palabras y cómo fue su paso por el programa: «El primer día que llego, el José (Viñuela) me llama y dice ‘ella es Catalina, se las presento. Y cuéntanos, ¿qué es Mekano para ti? (Y yo respondí) Los veo todos los días, siempre los vi todos los días’. Y nunca había visto Mekano».

Tras esto, señaló que no comprendía el impacto que causó el juego con Viñuela: «Yo no entendía nada, era súper chica. Tenía 21, 22 años. No entendía de rating tampoco, no sabía lo que era marcar rating«.

«El programa venía marcando rating y me venían soplando. De repente en el pasillo, en maquillaje: ‘Oye, el programa marcó súper bien hoy día. Y yo ‘¿qué es marcar? ¿Qué es eso?’. ‘Le fue bien, tantos puntos’. No entendía ni pelote», manifestó.

Aquí puedes revisar un extracto del programa: