Ya ha pasado bastante tiempo desde la repentina salida de Mirna Schindler del matinal «Tu Día» de Canal 13, lo cual se produjo en septiembre del año pasado.

La periodista ahora repasó este evento en conversación con Nicolás Larraín, en el programa «Not News» de Vía X, donde recordó su dura y repentina salida.

Schindler, coanimadora del programa que conducía Ángeles Araya, pasó 10 meses junto a su compañera, cuando un día, en medio de un programa, fue citada al cuarto piso del canal, donde les informaron su despido.

«Fue una manera muy violenta de salir«, señaló, explicando además que «no había terminado el programa, y me llaman para echarme».

«Hubo un acto impulsivo de la persona que me echó, porque podría haber esperado que el programa terminara«, manifestó la comunicadora.

«Me fui marchitando…»

A pesar de que fue despedida de la señal, Mirna Schindler señaló que no se encontraba cómoda en el espacio. «Una se empieza a limitar, a inhibir. Porque tú sabes que si haces lo mismo que venías haciendo te vas a meter en problemas», sostuvo.

«No fue tanto lo que me dijeron, como lo que pasó conmigo. Me fui marchitando, empecé a sentir ‘¿qué hago aquí?’. Yo fui llamada a un programa de actualidad, donde iba a hablar temas de actualidad junto a otra periodista y al mes ya no era un programa de actualidad, era un matinal que volvió a ser el mismo previo al estallido«, añadió.

Finalmente, y mirando en perspectiva, sostuvo que «mirando para atrás, no me habría ido a Canal 13. Habría dicho que no».

