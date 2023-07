Comparte

En los últimos días, los rumores sobre que Arturo Vidal le debería cinco meses de pensión alimenticia a la madre de sus hijos, Marité Matus, han tomado fuerza y varias figuras se han referido al tema.

Por ello, en el matinal de Chilevisión hicieron un reportaje sobre la complicada situación económica que estaría enfrentando el futbolista y también, abordaron el tema de sus hijos.

En ese sentido, es necesario mencionar que la expareja del jugador de fútbol compartió una frase sobre la paternidad, que podría ser vista como una indirecta para él.

Tras ello, según lo comentado en Contigo en la mañana, la prima del seleccionado nacional, Araceli, le contestó lo siguiente:

“Hola. Te lo diré simple. Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad?, entonces, o te dejas de hacer la pobrecita y dejas de hablar del padre de tus hijos, quien jamás se ha referido a ti x que cuida la salud mental de sus hijos”.

Asimismo, agregó “hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie”.

En la misma línea, continuó recalcando que ella podría sacar a la luz cosas que la perjudicarán y terminó con su mensaje con estas palabras “te conozco y sé cómo eres en verdad”.