Tenso fue el momento que se vivió en el reality Gran Hermano de CHV, luego de que se presenciara un intercambio entre Sebastián Ramírez y Rubén Gutiérrez.

La situación se originó luego de que Coni y Francisco se encontraran descansando en la habitación, cuando Seba optó por desahogarse y encarar a Rubén, manifestándole lo que pensaba de él.

«La buena energía se siente, la mala también«, partió comentando, cuando todos se encontraban recostados.

Fue así como el excarabinero le consultó: «¿Cuál es la mala energía, tú crees?«, insistiendo en su consulta, luego de que Coni optara por restarse de esta dinámica.

Ante esto, Ramírez optó por responder: «¿Me estás entrevistando? (…) ¿Qué sabes quién soy yo? Si no me conoces«, replicó.

«No te creo nada, y no tiene ni un brillo»

Tras esto, Rubén le señaló que si él era una persona directa, le diría de quién estaba hablando con el comentario sobre las malas energía.

Frente a la insistencia de Rubén, Sebastián optó por responder: «Que no te creo nada y no tienes ni un brillo. No te creo nada. A mí no me mientes«.

Sin embargo, Rubén no se quedó callado y le respondió: «Todo lo que dices tú es como el jabón, te pasas el jabón con el cuerpo y después con la baña, quedas como nuevo«.

Tras este intercambio, Francisco se unió a la conversación y explicó: «Te voy a traducir lo que quiere decir Sebastián, quiere decir que eres más falso que un billete de 1.500«. Para que luego Sebastián complementara: «De 1,250, imagínate».

Aquí puedes revisar el momento: