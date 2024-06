Comparte

En los últimos días, han circulado fuertes rumores sobre la posible participación de Vanessa Daroch en la segunda temporada del reality Gran Hermano Chile 2024. Ante esta situación, la reconocida tarotista decidió aclarar el asunto y poner fin a las especulaciones.

En conversación con “Qué te lo digo“, la tarotista fue categórica al aclarar la verdad respecto a los rumores que circulan.

“Hay una noticia que anda dando vuelta, en la que estoy casi como confirmada para Gran Hermano”, partió comentando la mística.

La aclaración de Vanessa Daroch

En la misma línea, Daroch reveló: “No sé qué cosa, y eso está absolutamente lejos de la realidad”.

La tarotista fue clara en sus palabras: “Ni siquiera me han llamado de Chilevisión, hace mucho tiempo que no voy a Chilevisión. No, eso es absolutamente falso”, expresó.

De esta forma, Daroch quiso dejar claro que no ha tenido ningún contacto con el canal sobre este tema.

Por otro lado, Vanessa Daroch también abordó cómo consideraría una propuesta para participar en un reality show.

“Si pensara entrar en algún momento a un reality, no sé, lo pensaría mucho porque tengo mis perritos, tengo mis pacientes agendados, entonces, no, sería difícil”, detalló la tarotista.

Sus responsabilidades personales y profesionales hacen que la idea de participar en un reality sea complicada para ella.

“Tendría que ser mucho, mucho, mucho así, que dijera ‘ya, sabís que, sí, voy a entrar”, añadió Vanessa ante las múltiples consultas.

De esta forma, dejó en claro que tendría que haber una razón muy poderosa para que ella considerara seriamente la participación en un programa de telerrealidad.

No Hay Contacto

Finalmente, insistió y aclaró que ninguna persona la ha contactado para formar parte de la nueva temporada de Gran Hermano. “Nadie se ha comunicado conmigo, no estoy ni preconfirmada, ni confirmada, ni he ido a un casting. No he hecho nada”, concluyó.