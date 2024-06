Comparte

Este viernes es el debut de la Roja ante Perú por la Copa América 2024 y en Puntapié Inicial, Cristián Caamaño analizó cómo es que Ricardo Gareca busca armar el XI titular para el torneo. Para el comentarista de Deportes en Agricultura, el Tigre debería privilegiar a los futbolistas que juegan en mejores equipos por sobre los que han tenido protagonismo en los últimos amistosos de la selección.

¿Darío Osorio o Diego Valdés?

“A lo mejor para él Osorio es titular. Independiente del partido ante Paraguay, lo que mostró en la gira para él es carta de presentación para la Copa América. Al final, lo que hay que evaluar es que Gareca tome la mejor decisión y lo importante es que cuenta con alternativas el técnico de la selección, cosa que antes no ocurría”, analizó Caamaño.

Sobre la situación del volante del Midtjylland, Caamaño señaló que “más allá de que termine siendo el elegido, habrá un damnificado en la zona circular de Alexis Sánchez, a su izquierda y a la derecha. Hoy algunos creen que será Osorio, porque no estuvo, otros piensan en otro futbolista, pero lo importante es que Gareca tiene seis jugadores para cuatro puestos y tienen que pelear”.

“Arriba Vargas tiene la ventaja y, más allá del gol que se pierde, porque lo están matando al pobre Brereton, que parece que por el gol que se perdió deja de ser candidato. Hizo seis goles en la Premier League. No es para descartarlo de buenas a primera“, añadió.

La última línea de la Roja

Uno de las partes más difíciles del puzzle de la Roja para enfrentar el torneo continental es la línea defensiva. En el triunfo ante Paraguay no estuvieron disponibles ni Paulo Díaz ni Guillermo Maripán, por lesión, pero eso, para Caamaño, no es impedimento para que Gareca los tenga considerados como titulares.

“Nosotros imaginamos que Gareca se va a inclinar por un jugador del fútbol europeo, como Maripán. El tema es que ha sorprendido mucho la insistencia con Lichnovsky que, más allá del buen rendimiento, nadie lo tenía. No debiese sorprendernos que para el debut él considere la cantidad de partidos bajo su mando de Lichnovsky por sobre Maripán“, reflexionó.

“Por Currículum, uno siempre pone a los que juegan en mejores equipos. Maripán juega en Francia, en todos los partidos es titular. Con Gareca no ha jugado por lesión. Pero para Gareca hay jugadores que son titularísimos, independiente si jugaron en la gira o no”, agregó.

Sobre el buen juego que ha mostrado el central del América, Caamaño enfatizó que “en un equipo que está rindiendo bien, juega bien Lichnovsky, pero no vengamos a decir como que hoy es el nuevo Elías Figueroa. Ha cumplido, ha sido un buen aporte”.

“Un jugador juega en el Mónaco hace seis años, es titular todos los partidos en el equipo que salió segundo en la liga francesa ¿Cómo lo puedes discutir? No ha jugado con Gareca, pero no por rendimiento. ¿Cómo decir que Maripán no es mejor que Lichnovsky o Catalán si ninguno de ellos dos va a llegar a Europa? Lichnovsky no se la pudo en Europa, en México es figura, pero a priori no podemos decir que Maripán no es mejor jugador que Lichnovsky”, sentenció.